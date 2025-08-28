«  
  »

НЦЭСМП представил новые руководства по исследованиям лекарственных препаратов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава РФ разработал пять отраслевых руководств по исследованию лекарственных препаратов.

Методические документы содержат описание унифицированных подходов к проведению доклинических и клинических исследований по следующим направлениям: разработка препаратов для лечения хронических запоров, исследования радиофармацевтических лекарственных препаратов, растительных лекарственных средств, а также вакцин для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

Руководства, размещенные в открытом доступе на сайте НЦЭСМП, «устанавливают современные стандарты и требования к оценке эффективности и безопасности препаратов, предназначенных для регистрации как в России, так и в иных странах ЕАЭС», — сообщили в центре.

Москва традиционно является лидером в проведении клинических исследований для фармразработчиков. Благодаря региональной программе за 3 года на рынок удалось вывести 16 новых лекарственных препаратов, в том числе вакцины и биоаналоги. Как столица помогает создавать лекарства, выяснили GxP News.

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

28 августа, 2025 | Просмотров: 113