НЦЭСМП представил новые руководства по исследованиям лекарственных препаратов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава РФ разработал пять отраслевых руководств по исследованию лекарственных препаратов.

Методические документы содержат описание унифицированных подходов к проведению доклинических и клинических исследований по следующим направлениям: разработка препаратов для лечения хронических запоров, исследования радиофармацевтических лекарственных препаратов, растительных лекарственных средств, а также вакцин для профилактики ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

Руководства, размещенные в открытом доступе на сайте НЦЭСМП, «устанавливают современные стандарты и требования к оценке эффективности и безопасности препаратов, предназначенных для регистрации как в России, так и в иных странах ЕАЭС», — сообщили в центре.

