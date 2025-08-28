Минпромторг предлагает изменить правила маркировки медизделий

Минпромторг России предлагает внести изменения в правила маркировки отдельных видов медицинских изделий. Это необходимо, чтобы интегрировать систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ), с Единой информационной системой в сфере закупок (ГИС ЕИС), отмечают в ведомстве.

Участников оборота медизделий обяжут вносить коды идентификации в ЕИС в отношении продукции, поставляемой по госконтрактам. «Эта информация будет проходить сверку с данными ГИС МТ, что позволит учреждениям верифицировать добросовестных поставщиков, а также выявлять потенциальные нарушения», — отмечается в проекте соответствующего постановления (есть в распоряжении GxP News).

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2025 года проверить маркировку лекарства на кассе можно будет без интернета: с этого дня аптеки обязаны иметь офлайн-модуль системы «Честный знак». До сих пор аптеки работали онлайн, с сентября для продажи лекарств будет обязательным использование онлайн- и офлайн-режимов одновременно.

gxpnews