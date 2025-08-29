Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо» Миграция фармкомпаний на отечественные ERP-системы: риски и нюансы » Главу CDC уволили менее чем через месяц после назначения В США уволили директора CDC менее чем через месяц после назначения из-за отказа выполнить требования министра здравоохранения. После этого в отставку подали трое высокопоставленных руководителей ведомства. Адвокаты оспаривают законность решения, утверждая, что только президент США имеет право отстранить от должности лицо, утвержденное Сенатом. Администрация президента США Дональда Трампа уволила директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Сьюзан Монарез менее чем через месяц после утверждения Сенатом из-за разногласий с руководством Министерства здравоохранения и социальных служб страны (HHS) по вакцинам. Об этом пишет Washington Post. Минздрав подтвердил в соцсети X, что Монарез больше не возглавляет CDC. Причины решения не названы. В Белом доме отметили расхождение ее подхода с курсом администрации Трампа по оздоровлению населения, известным как «Сделаем Америку здоровой снова». В ответ адвокаты Монарез заявили, что она не подавала в отставку и не получала официального извещения об увольнении. По их словам, только глава государства имеет право уволить лицо, занявшее должность с одобрения Сената. Они также обвинили министра Роберта Ф. Кеннеди‑младшего в политизации сферы здравоохранения. По данным издания, 25 августа Минздрав пригласил Монарез на личную встречу в Вашингтон. Как сообщается, Кеннеди, представители администрации и юристы пытались заставить ее отозвать регистрационные удостоверения на вакцины от коронавируса и провести сокращение среди руководящего состава в CDC. Она отказалась сделать это без предварительного обсуждения со своими советниками. Затем ей предложили либо уйти по собственному желанию, либо быть уволенной. На этом фоне в отставку подали трое высокопоставленных чиновников ведомства: главный директор по медицинским вопросам и заместитель главы CDC Дебра Хоури, руководители Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний (NCIRD) Деметр Даскалакис и Национального центра новых и зоонозных инфекционных заболеваний (NCEZID) Дэн Джерниган. В письменном заявлении они сослались на сокращение финансирования, действия властей и общий упадок сферы общественного здравоохранения в Штатах. В тот же день, когда была уволена Монарез, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило обновленные вакцины против COVID-19 — пост об этом опубликовал Кеннеди в X. При этом регулятор пересмотрел показания к применению: теперь их могут получить только люди в возрасте от 65 лет и те, кто относятся к группе риска. Ранее прививку делали всем американцам старше шести месяцев. Монарез была назначена директором CDC в конце июля. На этот пост рассматривали бывшего конгрессмена Дейва Уэлдона, но Белый дом отклонил его кандидатуру из-за убеждений в связи вакцин с развитием аутизма. Став министром в феврале, Кеннеди провел ряд противоречивых реформ: распустил весь состав Консультативного комитета по практике иммунизации при CDC, лишил господдержки исследования мРНК-вакцин и возобновил работу группы по безопасности прививок для детей, расформированной в 1998 году. Одновременно CDC переживает непростой период: администрация Трампа предложила сократить бюджет на 54% — с текущих 9,3 млрд до 4,2 млрд долл. в будущем году. Уже уволено свыше 2400 сотрудников (почти 20% всего штата), полностью упразднена структура, занимавшаяся профилактикой хронических заболеваний, прекращено субсидирование десятков программ по борьбе с табакокурением, травматизмом, диабетом и насилием стоимостью до 200 млн долл. Кроме того, 8 августа кампус ведомства в Атланте подвергся вооруженному нападению, в результате которого погиб полицейский. Нападавший Патрик Уайт выстрелил свыше 500 раз по зданию CDC, утверждая, что рекомендованная ведомством вакцина от COVID-19 стала причиной его депрессии. Персонал госоргана расценивает это как следствие распространения антипрививочных настроений министром.

Фото: cdc.gov Владимир Заболотских

pharmvestnik