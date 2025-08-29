Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо»

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) восьми лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди препаратов — противовирусное средство прямого действия «Эмцидо» (цидофовир) от компании «Фармамондо». Аналоги препарата на рынке отсутствуют.

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Регистрацию «Иринотекана-Дж» от «Джодас Экспоим» отменили из-за непредставления информации, которая может быть необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье (п.4 ст.32 закона № 61-ФЗ). Остальные РУ исключили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из реестра исключили РУ противовирусного средства прямого действия «Эмцидо» (МНН цидофовир) от компании «Фармамондо». Препарат используют для лечения цитомегаловирусного ретинита на фоне СПИДа. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.