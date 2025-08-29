Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо»
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) восьми лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди препаратов — противовирусное средство прямого действия «Эмцидо» (цидофовир) от компании «Фармамондо». Аналоги препарата на рынке отсутствуют.
Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций.
|Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Регистрацию «Иринотекана-Дж» от «Джодас Экспоим» отменили из-за непредставления информации, которая может быть необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье (п.4 ст.32 закона № 61-ФЗ). Остальные РУ исключили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из реестра исключили РУ противовирусного средства прямого действия «Эмцидо» (МНН цидофовир) от компании «Фармамондо». Препарат используют для лечения цитомегаловирусного ретинита на фоне СПИДа. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Страттера» (МНН атомоксетин), который предназначен для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Держателем РУ выступала компания Swixx. На рынке остались аналоги польского и отечественного производства.
Компания Teva отменила регистрацию двух онкологических препаратов — «Метотрексат-Тева» и «Оксалиплатин-Тева». У обоих в ГРЛС есть аналоги.
Также из реестра исключили РУ трех фармацевтических субстанций от компании «Генериум». Аналоги в ГРЛС отсутствуют.
Список исключенных из ГРЛС РУ (28 августа 2025 года)
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Алтеплаза (алтеплаза)
|АО «Генериум»
|Субстанция-раствор
|Нет
|ФС-001528 от 20.10.2016 г.
|Гемоктин (фактор свертывания крови VIII)
|Биотест Фарма ГмбХ
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ
|Да
|П N015587/01 от 16.03.2009 г.
|Имиглюцераза (имиглюцераза)
|АО «Генериум»
|Субстанция-раствор (замороженный)
|Нет
|ФС-001853 от 28.01.2019 г.
|Иринотекан-Дж (иринотекан)
|ООО «Джодас Экспоим»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл
|Да
|ЛП-006336 от 13.07.2020 г.
|Метотрексат-Тева (метотрексат)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
|Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 25 мг/мл
|Да
|П N014895/01 от 14.03.2008 г.
|МИКО-М (метронидазол + миконазол)
|ООО «ФармКонцепт»
|Таблетки вагинальные, 100 мг + 100 мг
|Да
|ЛП-008801 от 19.06.2023 г.
|Оксалиплатин-Тева (оксалиплатин)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл
|Да
|ЛП-№(002431)-(РГ-RU) от 30.05.2023 г.
|Омализумаб (омализумаб)
|АО «Генериум»
|Субстанция-раствор
|Нет
|ФС-002052 от 30.06.2020 г.
|Страттера (атомоксетин)
|ООО «Свикс Хэлскеа»
|Капсулы, 10 мг, 18 мг, 25 мг, 40 мг, 60 мг
|Да
|ЛС-001011 от 12.10.2011 г.
|Эмсульфан (бусульфан)
|ООО «Фармамондо»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 г/10 мл
|Да
|ЛП-№(001994)-(РГ-RU) от 20.03.2023 г.
|Эмцидо (цидофовир)
|ООО «Фармамондо»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 75 мг/мл
|Нет
|ЛП-№(001125)-(РГ-RU) от 11.08.2022 г.
Источник: ГРЛС
