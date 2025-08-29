«  
Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо»

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) восьми лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди препаратов — противовирусное средство прямого действия «Эмцидо» (цидофовир) от компании «Фармамондо». Аналоги препарата на рынке отсутствуют.

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Регистрацию «Иринотекана-Дж» от «Джодас Экспоим» отменили из-за непредставления информации, которая может быть необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье (п.4 ст.32 закона № 61-ФЗ). Остальные РУ исключили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из реестра исключили РУ противовирусного средства прямого действия «Эмцидо» (МНН цидофовир) от компании «Фармамондо». Препарат используют для лечения цитомегаловирусного ретинита на фоне СПИДа. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Страттера» (МНН атомоксетин), который предназначен для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Держателем РУ выступала компания Swixx. На рынке остались аналоги польского и отечественного производства.

Компания Teva отменила регистрацию двух онкологических препаратов — «Метотрексат-Тева» и «Оксалиплатин-Тева». У обоих в ГРЛС есть аналоги.

Также из реестра исключили РУ трех фармацевтических субстанций от компании «Генериум». Аналоги в ГРЛС отсутствуют.

Список исключенных из ГРЛС РУ (28 августа 2025 года)

Торговое наименование и МНН Компания — держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Алтеплаза (алтеплаза) АО «Генериум» Субстанция-раствор Нет ФС-001528 от 20.10.2016 г.
Гемоктин (фактор свертывания крови VIII) Биотест Фарма ГмбХ Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ Да П N015587/01 от 16.03.2009 г.
Имиглюцераза (имиглюцераза) АО «Генериум» Субстанция-раствор (замороженный) Нет ФС-001853 от 28.01.2019 г.
Иринотекан-Дж (иринотекан) ООО «Джодас Экспоим» Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл Да ЛП-006336 от 13.07.2020 г.
Метотрексат-Тева (метотрексат) Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 25 мг/мл Да П N014895/01 от 14.03.2008 г.
МИКО-М (метронидазол + миконазол) ООО «ФармКонцепт» Таблетки вагинальные, 100 мг + 100 мг Да ЛП-008801 от 19.06.2023 г.
Оксалиплатин-Тева (оксалиплатин) Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл Да ЛП-№(002431)-(РГ-RU) от 30.05.2023 г.
Омализумаб (омализумаб) АО «Генериум» Субстанция-раствор Нет ФС-002052 от 30.06.2020 г.
Страттера (атомоксетин) ООО «Свикс Хэлскеа» Капсулы, 10 мг, 18 мг, 25 мг, 40 мг, 60 мг Да ЛС-001011 от 12.10.2011 г.
Эмсульфан (бусульфан) ООО «Фармамондо» Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 г/10 мл Да ЛП-№(001994)-(РГ-RU) от 20.03.2023 г.
Эмцидо (цидофовир) ООО «Фармамондо» Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 75 мг/мл Нет ЛП-№(001125)-(РГ-RU) от 11.08.2022 г.

Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

29 августа, 2025