Минпромторг выделит 1 млрд рублей в 2027 году на поддержку инновационных препаратов

Разработчики инновационных препаратов получат финансовую поддержку от государства. Минпромторг с 2027 года выделит 1 млрд руб. на субсидирование затрат на третью фазу клинических испытаний. Первый отбор проектов запланирован на 2026 год.

В следующем году Минпромторг начнет отбор проектов, которые примут участие в программе поддержки для производителей оригинальных инновационных отечественных препаратов. Об этом сообщила на форуме «Технопром-2025» замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, передает корреспондент «ФВ».

Поддержку, на которую министерство в 2027 году выделит 1 млрд руб., получат препараты начиная с третьей стадии клинических испытаний.

«В 2026 году мы начнем отбор таких проектов, с 2027 года мы будем давать субсидию на компенсацию расходов, которые компании понесли на третью «клинику», — сказала Приезжева. — Результатом для нас будет получение регудостоверения, но мы рассматриваем и варианты условного регудостоверения с обязательным обременением».