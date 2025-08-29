Управленцев иркутского «МедТехСервиса» заподозрили в хищении 65 млн рублей

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области и рассматривается Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону. По версии следствия, семеро фигурантов – шесть мужчин и одна женщина, входящие в совет директоров завода, – с 2021 по 2023 год организовали составление фиктивных документов о поставке продукции по заниженной стоимости в адрес подконтрольных компаний. Фактически же, как утверждают в СК, товар продавался другим контрагентам по рыночной цене, а разницу фигуранты присваивали себе.

Кроме того, как заявляют следователи, предприниматели путем заключения договоров и сделок об оказании услуг с номинальными лицами завысили расходную часть предприятия, тем самым лишив возможности получения дивидендов иных учредителей, среди которых до начала 2024 года значилась Корпорация развития Иркутской области, принадлежащая государству в лице Минимущества региона.

Ущерб следователи оценили в более чем 65 млн рублей. Как сообщает региональный СК, четверым мужчинам предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Имена фигурантов и наименование предприятия СК не разглашает, однако неофициально правоохранительные органы подтверждают, что речь идет о единственном в регионе заводе с указанной номенклатурой продукции с госучастием – ООО «МедТехСервис». В конце 2018 года при финансовой поддержке Корпорации развития Иркутской области компания ввела в эксплуатацию завод по производству тест-полосок для глюкометров. Объем инвестиций в проект оценивался в 470 млн рублей, мощность производства – в 3 млн упаковок тест-полосок в год. Первые поставки завод начал в августе 2019 года. Проект был реализован в партнерстве с южнокорейской компанией B-Bio, которая поставила линии для производства тест-полосок.

В июне 2024 года «МедТехСервис» выиграл контракт на офсет по производству медизделий в Приморском крае. Офсет предполагал создание, модернизацию и освоение производства реагентов на территории региона. Инвестор должен был в течение двух лет вложить не менее 300 млн рублей в локализацию тест-полосок и поставить в Городскую объединенную социальную аптеку во Владивостоке продукцию на 1,378 млрд рублей. Контракт рассчитан до ноября 2033 года.

В феврале 2024 года владельцем доли в 50% завода стало московское ООО «Лето Финанс». Основатели компании – Сергей Дьяченко, Федор Железняков и Петр Железняков – в итоге остались с равными долями по 16,66%, при этом «Лето Финанс» передало долю в залог основателям «МедТехСервиса». В августе 2024 года, как следует из ЕГРЮЛ, владельцем 100% ООО «Лето Финанс» стала Ирина Почитаева, супруга экс-сенатора Совфеда от Костромской области и бывшего вице-президента ВТБ Александра Тер-Аванесова. В январе 2025 года Петр Железняков консолидировал долю до 50%, при этом передал ее в залог Сергею Дьяченко. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка завода в 2024 году составила 1,057 млрд рублей, чистая прибыль – 82,3 млн рублей.