Jodas Expoim за 120 млн рублей построит фармкомплекс в Подмосковье

Новый завод площадью более 5,1 тысячи кв. м будет выпускать антибиотики, противоопухолевые и рентгеноконтрастные препараты. По расчетам, три производственные линии позволят ежегодно производить до 11,5 млн таблеток и 9,2 млн капсул, а также инъекционные лекарства – до 5,28 млн единиц.

Строительство ведется под контролем Главгосстройнадзора Московской области. На август 2025 года готовность объекта составляет 25%: выполнены монолитные конструкции каркаса трехэтажного корпуса. Проверку качества работ провела подведомственная научно-исследовательская лаборатория «МособлстройЦНИЛ».

Проект реализуется с участием Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Власти региона считают, что запуск предприятия обеспечит жителей Подмосковья современными и доступными лекарственными препаратами.

С начала 2025 года Минздрав РФ неоднократно приостанавливал и отменял регистрацию препаратов Jodas Expoim, указывая на несоблюдение требований надлежащей производственной практики и нарушение лицензионных условий. Эти решения совпали с расследованием уголовного дела против начальника отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств Минздрава РФ Алексея Сазонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Фигурантом дела является и директор компании Парсад Сингх Шаши Шанкар, которого, как пишут СМИ, следствие связывает с попытками сохранить регистрационное удостоверение на лекарства.

В июле 2025 года Росздравнадзор сообщил о выявлении на рынке фальсифицированных антибиотиков под брендом «Джодас Экспоим», таких как Новаклав (амоксициллин+[клавулановая кислота]), Ампициллин+Сульбактам (ампициллин+[сульбактам]), Меропенем Джодас (меропенем) в форме порошков для приготовления растворов разной дозировки. На упаковках указывались ложные сведения о производителе. Служба рекомендовала участникам фармрынка принять меры для недопущения таких препаратов в обращение.

Позднее, в августе, Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Росздравнадзора о привлечении Jodas Expoim к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Основанием для обращения стали результаты федерального контроля: регулятор выявил фальсифицированные препараты с ложными сведениями о производителе на упаковке, среди которых значились лекарства якобы от индийской компании. Предварительное заседание назначено на 17 сентября 2025 года.