98% отечественного рынка антирезусного иммуноглобулина занимают иностранные препараты

98% отечественного рынка антирезусного иммуноглобулина занимают препараты, производимые за пределами России, следует из аналитического отчета ИТ-компании «Курсор».

В РФ зарегистрировано шесть действующих торговых наименований иммуноглобулина человека антирезус rho (d), из них четыре производятся за пределами страны: «Гиперроу» в США, «Иммуноро Кедрион» в Италии, «Камроу» в Израиле и «Резогам» в Швейцария. Производство шведского «Резонатива» локализовано на мощностях Скопинского фармацевтического завода. Единственный отечественный подобный препарат выпускает Ивановская станция переливания крови, говорится в отчете.

Объемы тендерных закупок препарата с 2020 по 2024 годы росли в среднем на 5,36% ежегодно, с 541,1 млн до 666,6 млн рублей. В натуральном выражении поставки в отчетном периоде снизились — с 152,6 тыс. до 142,2 тыс. упаковок.

«При росте рынка в стоимостном выражении наблюдается снижение продаж в

натуральном, что связано с увеличением закупочных цен на препараты», — отмечают аналитики. Упаковка антирезусного иммуноглобулина за четыре года подорожала с 3,5 тыс. в 2020-м до 4,7 тыс. рублей в 2024-м.

Одновременно с ценами росла дола импортных торговых марок в структуре тендерных закупок — с 93% до 98%. Объемы закупок отечественного иммуноглобулина от Ивановской областной станции переливания крови в пиковом 2021-м достигали 4%, а в дальнейшем оставались на уровне 2%, свидетельствуют аналитики.

По данным за январь-июль 2025 года было поставлено препарата на сумму 148,2

млн рублей (-49% от показателя аналогичного периода прошлого года). При этом цена за упаковку достигла 6,2 тыс. рублей (в 2024-м 4,7 тыс. рублей).

Рост средней цены обусловлен подорожанием импортных лекарственных средств и закупкой незарегистрированного в РФ препарата центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Республики Беларусь: за семь месяцев года заключено семь контрактов на поставку 31 упаковки (цена за одну 88,7 тыс. рублей) на общую сумму 2,8 млн рублей, говорится в отчете.

«Дефицит антирезусного иммуноглобулина доказывает необходимость скорейшего

импортозамещения ключевых для отечественного здравоохранения препаратов, в

первую очередь тех, которые включены в ограничительные перечни», — резюмируют авторы отчета.

Накануне сообщалось о реакции Минздрава на сообщения о дефиците антирезусного иммуноглобулина для беременных женщин. В ответ на запрос главы Комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной в ведомстве заверили, что ликвидируют нехватку к концу года, о чем рассказали в этом материале.

gxpnews