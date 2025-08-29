Новосибирский госуниверситет будет готовить специалистов для «Биннофарм Групп»

Фармацевтическая «Биннофарм Групп» и Новосибирский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах. Об этом GxP News рассказали в пресс-службе фармпроизводителя.

Университет будет готовить специалистов для компании по магистерской программе «Промышленная фармация», которая открылась в этом году в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ. Также планируется запустить программы дополнительного профобразования для последипломной подготовки и переподготовки специалистов под задачи «Биннофарм Групп». В перспективе предполагается расширить сферу сотрудничества и проводить совместные научно-исследовательские проекты в области биомедицинских разработок.

«Фармацевтика — одна из самых динамичных и наукоемких отраслей. Успех здесь определяют не только фундаментальные знания, но и способность к инновациям, поэтому для нас партнерство с НГУ — это стратегическая инвестиция в будущее отрасли», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

В НГУ сотрудничество с «Биннофарм Групп» рассматривают как возможность более эффективно выстроить цепочку создания продукта: от совместной разработки на базе лабораторий вуза до производства на площадках компании. Для запуска полного цикла разработки инновационных медизделий и лекарств на базе нового кампуса НГУ появится комплекс высокотехнологичных чистых помещений и лабораторий.

