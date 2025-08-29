Отменена регистрация 8 лекарственных препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов, а также исключил из госреестра три фармацевтические субстанции.

Регистрация отменена в отношении следующих препаратов:

— «Эмцидо» (МНН цидофовир), концентрат для приготовления раствора для инфузий 75 мг/мл, производитель индийская «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед», владелец регистрационного удостоверения (РУ) ООО «Фармамондо»;

— «Эмсульфан» (ММН бусульфан), концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/10 мл, производитель «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед», владелец РУ ООО «Фармамондо»;

— «Страттера» (МНН атомоксетин), капсулы 10, 18, 25, 40 и 60 мг, производитель испанская «Лилли С.А.», владелец РУ ООО «Свикс Хэлскеа»;

— «Оксалиплатин-Тева» (МНН оксалиплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл, производитель нидерландская «Фармахеми Б. В.», уполномоченное юрлицо ООО «Тева»;

— «Метотрексат-Тева» (МНН метотрексат), раствор для инъекций 2,5 и 25 мг/мл, производитель нидерландская «Фармахеми Б. В.», уполномоченное юрлицо ООО «Тева»;

— «Мико-М» (МНН метронидазол + миконазол), вагинальные таблетки 100 мг + 100 мг, производитель ООО «ФармКонцепт»;

— «Иринотекан-Дж» (МНН иринотекан), концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, производитель индийская «Джодас Экспоим»;

— «Гемоктин» (МНН фактор свертывания крови VIII), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250, 500 и 100 МЕ, производитель немецкая «Биотест Фарма ГмбХ».

Кроме того, исключены из госреестра три субстанции-раствора производства российского АО «Генериум»: омализумаб, имиглюцераза и алтеплаза.

gxpnews