Российские эпидемиологи разработали тест на 25 инфекций одновременно

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал набор реагентов, позволяющий выявлять сразу 25 вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в стране зарегистрированный тест с таким широким спектром, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что тест-система имеет высокую точность и позволяет оперативно ставить диагноз и назначать лечение.

Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной, считают в Роспотребнадзоре.

Ранее в этом месяце Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у взрослых. В частности, при среднетяжелых и тяжелых формах болезни теперь рекомендуется проводить расширенный биохимический анализ крови для оценки состояния внутренних органов.

gxpnews