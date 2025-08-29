ФАС выявила антиконкурентное соглашение при продаже орфанного препарата для лечения синдрома Хантера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила антиконкурентное соглашение при продаже госзаказчику орфанного препарата «Элапраза» для лечения синдрома Хантера на сумму более 5,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство возбудило дело по признакам заключения и реализации запрещенного «вертикального» соглашения в отношении единственного импортера «Элапразы» в России — ООО «Такеда Фармасьютикалс», а также его ключевого дистрибьютора — АО «Фармацевтический импорт, экспорт» (АО «Фармимэкс»).

«Компании установили в допсоглашениях к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в госреестре. В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов. Их общая сумма составила 5,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с Административным кодексом РФ.

«Элапраза» (МНН идурсульфаза) входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в РФ. Препарат используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера.

Ранее сообщалось, что компания «Нанолек» планирует вывести на российский рынок еще один препарат для лечения синдрома Хантера — «Хантераза Нейро», разработанный совместно с южнокорейской GC Biopharma.

gxpnews