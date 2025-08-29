Центр лекобеспечения закупит препарат для терапии миодистрофии Дюшенна на 2 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения проводит электронный аукцион на право поставки препарата аталурен на сумму 2 млрд рублей. Закупка проводится в интересах подопечных благотворительного госфонда «Круг добра», следует из информации на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 1 сентября, итоги будут подведены 3 сентября.

Всего закупается 113,6 тыс. доз аталурена в порошке стоимостью 18 тыс. рублей за единицу. Осуществить поставку победитель конкурса должен с 1 октября до конца текущего года.

Мышечная дистрофия Дюшенна проявляется слабостью мышц, трудностями в движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Сейчас заболевание считается неизлечимым, а существующие методы терапии исключительно замедляют патологический процесс.

Федеральная антимонопольная служба и «Круг добра» в июле заключили соглашение о сотрудничестве при закупках лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Соглашение предусматривает переговоры с производителями о ценах на препараты и медтехнику, а также совместные мероприятия для представителей власти и поставщиков, рассказали GxP News.

gxpnews