В августе количество кибератак на фармкомпании России выросло на 82%

Количество DDoS-атак на российские компании фармотрасли в августе 2025 года выросло на 82% к августу прошлого года. Интерес хакеров к фармотрасли обусловлен ее уязвимостью и недостаточной защищенностью. Все ча­ще они ис­поль­зуют так­ти­ку «ковровых бомбардировок» и ботнеты.

С 1 по 25 августа количество DDoS-атак на российские предприятия фарминдустрии увеличилось на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности из StormWall. С серьезными последствиями столкнулись фармацевтические компании, клиники и аптеки.

Рост атак на фармкомпании наблюдается с начала 2025 года. В I квартале их число увеличилось на 26%, во II квартале — на 42% год к году.