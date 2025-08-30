В США появился первый дженерик препарата для похудения из класса агонистов ГПП-1

FDA одобрило первый дженерик препарата для похудения из класса агонистов ГПП-1. Дженерик «Саксенды» представила Teva Pharmaceuticals.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило дженерик «Саксенды» (лираглутид). Об этом говорится в пресс-релизе израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceuticals, получившей регистрационное удостоверение.

Американский регулятор впервые разрешил применять копию препарата из класса агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для лечения ожирения и избыточного веса, подчеркивается в сообщении. Она показана для взрослых и подростков от 12 до 17 лет, весящих не менее 60 кг, при соблюдении гипокалорийной диеты и увеличении физической активности.

«Саксенда» — разработка датского фармгиганта Novo Nordisk, одобренная американским регулятором для нормализации массы тела в 2014 году. До нее все лекарства, воздействующие на ГПП-1, использовались только при диабете. Ее действующее вещество лираглутид было зарегистрировано в Соединенных Штатах для лечения диабета за четыре года до этого под торговым названием «Виктоза».

Лираглутид входит в первое поколение агонистов ГПП-1. Они вводятся подкожно каждый день из-за относительно короткого периода полувыведения — около 13 часов.

Ко второму поколению относят семаглутид, также производства Novo Nordisk, который продается под брендами «Оземпик» и Wegovy. Его формула позволяет сохранять половину начальной концентрации медикамента в организме до 165 часов и делать инъекции всего раз в неделю. Семаглутид также более эффективен: после него участники клинических испытаний теряли в среднем от 12 до 15% веса, у лираглутида этот показатель составлял 5—8%.

Примечательно, что Teva была первой компанией, представившей на американском рынке дженерик «Виктозы» в июне прошлого года. Однако по итогам II квартала этого года она частично связала 6%-ное снижение выручки в Штатах с падением продаж этого препарата.

