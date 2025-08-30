Суд вынес приговор по делу о сбыте контрафактных лекарств в аптеках Москвы

Владелицу московских аптек приговорили к пяти годам заключения за контрафактный «Оземпик». Остальные соучастники по делу о сбыте незарегистрированных лекарств получили сроки от двух до пяти лет.

Хорошевский районный суд Москвы огласил приговор десяти фигурантам по делу о сбыте контрафактных лекарств через аптеки в крупном размере (п.«а» ч.2 ст.231 УК РФ), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С конца 2023 года организованная группа продавала через аптеки и интернет препараты для снижения лишнего веса без маркировки. Название лекарства не приводится, но, по данным «Известий», речь идет об «Оземпике».

В суде установили, что препарат привозили из Казахстана, а в эту страну его пересылали из других стран по почте. Соответственно, в России он реализовывался без инструкции на русском языке.

Организатором незаконной деятельности выступала предпринимательница Елена Мут и ее супруг, руководивший разными коммерческими организациями. Они привлекли других подсудимых. Таким образом им удалось продать лекарства без маркировки через четыре аптеки на сумму более 12 млн руб. Участников преступной группы задержали в январе.

«Свою вину они признали», — заключили в прокуратуре.

Суд вынес фигурантам следующие приговоры:

Елена Мут — пять лет лишения свободы и штраф 1 млн руб.;

Александр Бочков — пять лет лишения свободы и штраф 1 млн руб.;

— пять лет лишения свободы и штраф 1 млн руб.; Федор Хожаев — четыре года лишения свободы;

— четыре года лишения свободы; Оксана Петровская — 3,5 года лишения свободы;

— 3,5 года лишения свободы; Хамит Сафиуллин — четыре года лишения свободы.

Ольга Такушевич, Владислав Криворучко, Екатерина Семенова, Елена Романова и Любовь Фрезе получили от двух до трех лет лишения свободы условно с различными испытательными сроками. Кроме того, суд лишил каждого из них права заниматься фармацевтической деятельностью на срок от 1,5 до трех лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

Дина Коблова

pharmvestnik