Депутат предложил продавать лекарства в селах через продуктовых ритейлеров

Продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек, в магазинах крупных торговых сетей предложили в ЛДПР. Вскоре ведущим ритейлерам направят соответствующее обращение.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил размещать аптечные пункты в сельской местности и небольших городах на территории магазинов крупных торговых сетей, об этом он рассказал ТАСС.

По словам депутата, в адрес партии регулярно поступают обращения от жителей небольших городов и сел, которые возмущены отсутствием аптек.

«Особенно сложно пожилым, семьям с детьми и гражданам с ограничениями по здоровью. Когда срочно нужны лекарства, а до аптеки десять километров, становится не до шуток. Это просто опасно для жизни и здоровья», — заявил Слуцкий.

При этом во многих таких населенных пунктах уже работают известные магазины крупных торговых сетей, в которых продается «что угодно, только не лекарства».

«Представим, что аптечный пункт — это невыгодно, хлопотно или есть другие причины. А как же здоровье покупателей? Где социальная ответственность, которой большие сети так гордятся?», — поделился депутат.

По его мнению, «большой бизнес должен идти навстречу гражданам» и такая мера «не потребует больших затрат» от торговых сетей. Лидер партии обратил внимание на неравномерное распределение аптечной инфраструктуры в России и нехватку аптек в малых населенных пунктах.

«Со своей стороны готовы вступить в диалог с ведущими ритейлерами России, обсудить сложности и решить проблему в партнерстве с ними. Сегодня же направим обращение», — заключил Слуцкий.

При этом он не уточнил, как будет решаться кадровый и правовой вопрос. По закону отпуск лекарств возможен только фармспециалистами в организациях, имеющих специальную лицензию.

Ситуацию с доступностью лекарств в малых населенных пунктах пытаются улучшить уже давно. Так, весной 2024 года в 31 населенном пункте трех регионов страны провели эксперимент «Передвижные аптечные пункты». Участники пилота оценили его результаты положительно, однако эксперты видят во внедрении мобильных аптек ряд сложностей. Они связаны с финансированием передвижных аптек и с соблюдением правил хранения и перевозки лекарств. Последнюю проблему пытаются решить с помощью специализированного транспорта.

Еще один вариант повышения доступности лекарств для жителей сельской местности — продажа лекарств через «Почту России». Реализовать эту инициативу могут уже в этом году. Совет директоров «Почты России» видит такую меру как одну из возможностей почтовому оператору стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения. Минцифры предложило наделить почтового оператора правом реализации лекарственных препаратов без фармацевтической лицензии.

Кроме того, для доставки лекарств в места со сложной транспортной доступностью начали использовать беспилотники.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

pharmvestnik