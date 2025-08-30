Суд отказался удовлетворить иск Roche и признать бездействие Минздрава незаконным

Суд не удовлетворил иск Roche к Минздраву из-за регистрации дженерика «Эврисди» от компании «Джодас Экспоим». Министерство здравоохранения «не относится к органам, уполномоченным на защиту интеллектуальных прав», а регистрация лекарственного средства носит заявительный порядок, решил суд.

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск компании Roche к Минздраву, решение не вступило в законную силу. Истец является оригинатором препарата «Эврисди» (рисдиплам, РУ ЕАЭС от февраля 2025 года). Использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических и клинических исследований этого лекарства без согласия компании до 26.11.2026 недопустимо, посчитали в Roche. Тем не менее, в декабре 2024 года Минздрав зарегистрировал первый в России дженерик с МНН рисдиплам компании «Джодас Экспоим» под торговым наименованием «Диплам». Истец указывал на нарушение Правил регистрации лекарств ЕАЭС, но суд счел претензии необоснованными, следует из текста его решения.

«Эврисди» был впервые зарегистрирован в России в 2020 году и тогда же получил орфанный статус, ранее сообщал «ФВ». Препарат показан для лечения спинальной мышечной атрофии 1-го и 2-го типов у взрослых и детей с двух месяцев. В 2022 году препарат вошел в Перечень ЖНВЛП.

Roche заявила, что продолжает поставки препарата «Эврисди» в Россию в первичной упаковке без перебоев и в полном объеме, закрывая потребность российских пациентов. Выпускает лекарство ООО «Добролек», предприятие осуществляет вторичную упаковку и выпускающий контроль качества. Факт появления регистрационной записи «Джодас Экспоим» не влияет на доступность оригинального лекарственного препарата в России, отмечалось в заявлении. Также компания гарантировала выполнение всех обязательств по обеспечению пациентов этим препаратом, в том числе в долгосрочной перспективе.