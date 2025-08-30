Суд не принял ходатайство защиты Шаврина и перенес рассмотрение дела на сентябрь

В ходе слушания Елькин передал суду ходатайство, содержащее, в частности, указание на нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ при проведении предварительного следствия: сторона защиты полагает, что этим процессом занимались неуполномоченные должностные лица. Елькин отметил, что уголовное дело было возбуждено на основании обвинительного заключения прокуратуры Пермского края Кировским районным судом Перми, однако в июне 2025 года последний направил дело на рассмотрение в Симоновский райсуд Москвы, в связи с чем изменилась и территориальная подследственность. Адвокат подчеркнул, что в таком случае предварительное расследование должно проводиться «по месту совершения преступления, то есть в Москве». На основании этого сторона защиты настояла на возвращении дела в прокуратуру.

Также адвокат заметил, что в тексте постановления о привлечении Николая Шаврина в качестве обвиняемого присутствуют, по крайней мере, 14 ссылок на нормы налогового законодательства с указанием редакций, которые не действовали на момент совершения вменяемого преступления, или же вовсе без указания редакции. Такое несоответствие в обвинительном заключении, как считает сторона защиты, является препятствием для рассмотрения уголовного дела.

В то же время Елькин сообщил и о «теоретическом споре со следственным органом» о том, является ли уклонение от уплаты страховых взносов и НДС единым, продолжаемым преступлением. Адвокат считает, что даты начала и окончания этих нарушений требуется разграничить для корректного расчета срока давности.

В ходатайстве защиты обращают внимание и на то, что вменяемое Шаврину преступление совершено «единственными участниками» уставного капитала ООО «Годовалов» с равными долями, в то время как, по мнению Елькина, в № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» никогда не содержалась возможность наличия в таких юрлицах «нескольких единственных участников». «Текст постановления содержит взаимоисключающие утверждения о том, что Годовалов являлся единоличным исполнительным органом, и о том, что единоличным исполнительным органом являлись два физических лица или несуществующий ни де-юре, ни де-факто совет единственных участников», – подчеркнул Елькин.

Субъектом рассматриваемого преступления, как считает сторона защиты, может выступать только номинальный или фактический руководитель фармдистрибьютора «Годовалов». Вместе с тем, по мнению следствия, именно Андрей Годовалов выступал и юридическим, и фактическим руководителем компаний. «При этом в постановлении о привлечении лиц в качестве обвиняемых никоим образом не указано, на основании какого – психического или физического – насилия со стороны Шаврина Годовалов действовал не по своей воле», – обратился к суду адвокат. Действия юридических лиц, работу которых курировал Шаврин, не отразили объективную сторону состава вмененной 199-й статьи. Все действия по предоставлению недостоверной отчетности, на что обращает внимание защита, в документах следствия вменены только Годовалову, а доказательств того, что Шаврин представлял в банках интересы фармдистрибьютора и обладал правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Годовалов», следствие не предоставило.

Сторона обвинения, в свою очередь, возразила против удовлетворения ходатайства. Суд также не нашел оснований для этого, поскольку фактически не приступил к рассмотрению уголовного дела, а доводы, на которые ссылается адвокат, могут быть применены только по итогам расследования письменных материалов и оглашения заключений. Само же рассмотрение дело теперь отложено на 12 сентября.

О возбуждении в отношении Годовалова и Шаврина уголовного дела стало известно в конце января 2025 года. В марте Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал Андрея Годовалова на два месяца (в случае его фактического задержания).

Финансовые трудности у связанных с Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным активов начались в 2022 году. Тогда ФНС начислила юрлицам НДС за 2016–2018 годы, а также страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму почти 700 млн рублей. В ответ на эти действия учредители фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада» инициировали судебные разбирательства с налоговой службой, которые, в свою очередь, привели к конфликтам Годовалова и Шаврина с кредиторами и поставщиками. В июле 2023 года приставы арестовали имущество фармдистрибьютора «Годовалов» на сумму 183,7 млн рублей.

Процесс ликвидации юрлица «Годовалов» инициирован в октябре 2023 года. В начале 2024 года арбитражный суд признал дистрибьютора банкротом и начал в отношении юрлица производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В 2024 году банкротами признаны и владельцы компании – Годовалов и Шаврин.

В конце августа 2024 года стало известно, что будут реализованы 32 объекта недвижимости должников на сумму 433,8 млн рублей. Самым дорогостоящим объектом из списка заявлен складской комплекс в Перми.

Тогда же размер совокупных долговых обязательств фармдистрибьютора «Годовалова» оценивался в 7 млрд рублей. Общая сумма долга предпринимателей и ООО «Годовалов» перед кредиторами составляет по меньшей мере 12,5 млрд рублей.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

vademec