«Мегатех» за 100 млн рублей запустит в Подмосковье производство средства для остановки кровотечений

В ближайшее время инвестор начнет организацию «чистых» помещений и оснащение предприятия. Компания планирует проводить разработку и производство гемостатического средства на основе желатина для остановки кровотечений при оперативных хирургических вмешательствах.

«Продукт представляет собой губку, которая имеет высокую скорость абсорбции – она всасывает кровь объемом, в 50 раз превышающим собственный вес. Способность быстро останавливать кровотечение позволяет эффективно использовать инновационное средство в стационарах, военных госпиталях, в медицине чрезвычайных ситуаций и стоматологии», – сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Планируется, что гемостатическое средство компании «Мегатех» будут поставлять в отечественные медицинские и лечебно-профилактические учреждения. В компании заверили, что стоимость продукта ниже зарубежных аналогов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Мегатех» зарегистрировано в Дубне Московской области в 2021 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Юрлицо в равных долях принадлежит Вадиму Митрикову и Светлане Руденко. Выручка компании в 2024 году составила 19,25 млн рублей, чистая прибыль – 4,38 млн рублей. В 2023 году компания «Мегатех» заключила контракт с НМИЦ онкологии на поставку импульсной ультрафиолетовой установки за 17,657 млн рублей.

В августе 2025 года сразу два резидента ОЭЗ «Дубна» объявили об инвестициях в создание производств на территории Московской области. Так, компания «Аргументум Фарма» сообщила, что в I квартале 2026 года начнет выпуск препаратов, в том числе входящих в перечень ЖНВЛП. Вложения в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей. На площадке будет создано 100 рабочих мест.

Компания «Алтегра» заявила о запуске производства первых опытных партий бета-лактамных антибиотиков на заводе, расположенном в ОЭЗ. Инвестиции в открытие линии составили 200 млн рублей. В год на предприятии планируется производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. После запуска нового цеха число рабочих мест выросло до 160.