«Биннофарм Групп» объявила финансовые результаты первого полугодия

Выручка «Биннофарм Групп» в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 6,5% год к году и составила 14,3 млрд руб. Ключевым результатом стало восстановление операционной деятельности и выход на чистую прибыль во II квартале. Рост финансовой устойчивости обеспечила оптимизация оборотного капитала.

Фармкомпания «Биннофарм Групп» представила финансовые результаты за шесть месяцев 2025 года, подготовленные по международным стандартам финансовой отчетности.

Выручка компании в первом полугодии составила 14,3 млрд руб. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (15,3 млрд руб.).

Во II квартале «Биннофарм Групп» восстановила операционную деятельность и достигла положительного значения чистой прибыли. Компания ожидает сохранения дальнейшей положительной динамики в III и IV кварталах года. С января по июнь была проведена работа по оптимизации оборотного капитала. Ключевую роль в этом сыграл эффект от снижения дебиторской задолженности — на 24%.

Доля долгосрочных обязательств выросла более чем в два раза благодаря размещению на Московской бирже двух траншей облигаций на общую сумму 10 млрд руб. У компании также есть неиспользованные кредитные линии в объеме 23,7 млрд руб.

«Прошедшее полугодие стало для «Биннофарм Групп» периодом активной работы по укреплению финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заемного капитала. Мы сознательно сфокусировались на оптимизации оборотного капитала и повышении долгосрочной ликвидности», — поделился финансовый директор компании Хафиз Гафуров.

Согласно отчетам «Биннофарм Групп» о финансовых результатах за 2024 год, чистая выручка компании в прошлом году достигла 36,7 млрд руб. (+12,9%), операционная прибыль составила 6,2 млрд руб. (+53,9%).

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik