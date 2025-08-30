Проблемы Novo Nordisk заставили Данию снизить прогноз экономического роста

Дания снизила прогноз экономического роста на 2025 год с 3% до 1,4%, сославшись на проблемы фармацевтического гиганта Novo Nordisk и пошлины на экспорт датских товаров в США, сообщает Reuters.

«Фармацевтическая промышленность все чаще сталкивается с конкуренцией на рынках средств для снижения веса, что влияет на ожидания в экономике», — говорится в заявлении министерства экономики Дании. Северная страна с населением 6 млн человек стала бенефициаром быстрого расширения Novo Nordisk, производителя препарата для похудения Wegovy и средства для лечения диабета Ozempic.

Ранее Novo Nordisk второй раз в этом году сократила прогнозы продаж и операционной прибыли. Компания изо всех сил пытается убедить инвесторов, что может оставаться конкурентоспособной в борьбе с американской Eli Lilly на рынке препаратов от ожирения. Novo Nordisk, в которой в Дании работает около 34 тыс. человек, увольняет персонал после того, как за последние пять лет почти его удвоила.

Дания также является родиной других крупных компаний — судоходной Maersk и пивоваренной Carlsberg, производителя игрушек Lego и выпускающей ветряные турбины Vestas. Страна имеет экспортно-ориентированную экономику, очень чувствительную к глобальным событиям, но стабилизирующуюся за счет профицита сбережений и прочных государственных финансов.

Министерство заявило, что торговые пошлины США, крупнейший экспортный рынок Дании, также будут сдерживать рост экономики. Экспорт в Штаты значительно снизился в первой половине года после резкого роста в последние шесть месяцев 2024-го. Сейчас прогнозируется, что экспорт вырастет всего на 0,9% в 2025 году по сравнению с майским прогнозом в 4,3%.

