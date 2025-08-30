Выручка группы «Промомед» за полгода составила 13 млрд рублей

Выручка российской биофармацевтической группы «Промомед» по МСФО за первые 6 месяцев 2025 года составила 13 млрд рублей, что на 82% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла в два раза в годовом отношении и достигла 1,4 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании.

Увеличение выручки группы продолжает опережать рост фармацевтического рынка в целом, в январе — июне превысив его 5,5 раза, сообщили в «Промомеде». Показатели позволили группе подтвердить ранее озвученный годовой прогноз роста выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%.

Отмечается, что в отчетном периоде существенный рост продаж показали направления эндокринологии — благодаря инновационным препаратам для лечения диабета и ожирения («Квинсента», «Велгия» и «Тирзетта») — и онкологии за счет увеличения отгрузок востребованных препаратов, прежде всего «Кабозантиниба», и запуска нового препарата «Апалутамид-Промомед» для лечения рака простаты. Кроме того, в I полугодии группа запустила первую в истории российской фармацевтики подписку на препараты курсового приема.

Одновременно с этим за полгода сократилось количество новых препаратов (8 против 12 в январе — июне 2024-го) и новых регистрационных удостоверений (15 против 26).

gxpnews