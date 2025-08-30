«Озон Фармацевтика» представила финансовую отчетность за 6 месяцев 2025 года

Выручка российского производителя дженериков «Озон Фармацевтика» по МСФО в I полугодии 2025 года увеличилась на 16% в годовом отношении и достигла 13,3 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании. Скорректированная EBITDA составила 4,4 млрд рублей (+7%), рентабельность — 33%, чистая прибыль — 1,7 млрд рублей.

«Основными драйверами роста стали расширение ассортимента и увеличение представленности продукции в аптечных сетях, более активное участие в госзакупках, а также увеличение доли более дорогих препаратов в структуре продаж и рост средней цены упаковки», — говорится в отчетности.

«Озон Фармацевтика» подтвердила прогноз по росту выручки в 2025-м на уровне, близком к 25% по отношению к прошлому году.

Объем капитальных вложений в январе – июне составил 2 млрд рублей, большая часть из которых, 1,3 млрд рублей, направлена на регистрацию дженериков и биосимиляров.

Отмечается, что при сравнении результатов I полугодия 2025 года с аналогичным периодом 2024-го нужно учитывать, что ряд компаний вошли в состав группы только во II квартале прошлого года. Сейчас процесс консолидации активов завершен.

Как уточняется в отчетности, во II квартале 2024 года в группу вошли, в частности, биотехнологическая производственная площадка «Мабскейл», строящаяся площадка по разработке и производству препаратов для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний «Озон Медика», держатель регистрационных удостоверений «Атолл», владелец недвижимости, которую арендуют компании группы, «Коралл» и компания, предоставляющая услуги по регистрации товарных знаков, «Трейдсервис».

«Озон Фармацевтика» — российская фармацевтическая группа, имеет 16 производственных участков, все производственные мощности находятся в Самарской области (в Тольятти и Жигулевске), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и в Химках. Акции ПАО «Озон Фармацевтика» торгуются на Мосбирже. За 2024 год выручка группы составила 25,6 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей.

gxpnews