Минздрав продлил на год квалификационные требования к фармработникам с высшим образованием

Действующие квалификационные требования к медработникам и фармспециалистам с высшим образованием продлены до 1 сентября 2026 года.

Минздрав продлил квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием до 1 сентября 2026 года. Приказ № 515н вносит изменения в два приказа Минздрава — № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием» и № 72н от 19.02.2024 «О внесении изменений в квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием».

Ранее «ФВ» писал о том, что Минздрав готовил изменения в указанные нормативные акты. Изменения должны были внести в приказ № 206н, в котором описаны квалификационные требования к фармацевтическим работникам с высшим образованием: авторы проекта предлагали сделать их бессрочными с 1 сентября. Соответствующие изменения должны были внести и в приказ № 72н, которым были утверждены изменения в приказ № 206н. Квалификационные требования были утверждены в 2023 году. Они, в частности, позволяют специалистам по экономике и управлению фармацией выполнять все функции в аптеке без необходимости получения второго сертификата.

Фото: @senivpetro на freepik.com

Мария Гордеева

pharmvestnik