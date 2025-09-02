CapVest купила немецкого производителя лекарств Stada

CapVest заключила окончательное соглашение о покупке контрольного пакета акций немецкой фармкомпании Stada. Условия не разглашены, но ранее обсуждалась сумма в 10 млрд евро, что делает эту сделку потенциально крупнейшей в европейской фармотрасли за этот год.

Лондонская инвестиционная компания CapVest Partners подписала окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций немецкого производителя лекарств Stada. Об этом говорится в пресс-релизе.

Условия сделки не раскрываются. Указывается лишь, что ее закроют в начале следующего года. Как ранее писали СМИ, стороны обсуждали сумму в 10 млрд евро (около 11,7 млрд долл.).

Продавцами выступили американские инвестфонды Bain Capital и Cinven, которые владели Stada с 2017 года, когда приобрели долю в 63,85% за 5,3 млрд евро. За восемь лет стоимость актива достигла 8 млрд евро благодаря добавлению в портфель 16 новых препаратов и росту продаж. В прошлом году выручка превысила 4 млрд евро (+9% с 2023-го), показатель (прибыль до вычета процентов по задолженностям, налогов и амортизации) EBITDA более чем удвоился (886 млн евро), а штат теперь насчитывает 11 649 сотрудников.