Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов

Для реализации программы будут созданы:

национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов;

централизованная информационная система для учета биологических коллекций для ведения каталога.

Будут проводить исследования в области сбора, хранения, оценки и использования генетических ресурсов микроорганизмов, развивать промышленную микробиологию. Также построят современные лаборатории и закупят оборудование, в том числе для высокопроизводительного секвенирования. Еще в рамках реализации программы подготовят научные кадры.

Документ подготовлен в соответствии с указом президента от октября 2024 года.

Ранее Минобрнауки подготовило изменения в устав НИЦ «Курчатовский институт». Согласно им, институт займется разработкой и производством лекарств. Исследовательский центр наделят правом проводить доклинические и клинические испытания препаратов, а также создавать биотехнологическую продукцию для медицины.

Фото: 123.com