Регистрация и перерегистрация предельных отпускных цен на ЖНВЛП перешли в цифровой формат

Регистрация и перерегистрация предельных отпускных цен ЖНВЛП теперь осуществляется в ЕГИСЗ. Эти услуги предоставляются в электронном формате, а от заявителей потребуется меньше сведений.

С 1 сентября госрегистрация и перерегистрация предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП), проводится в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщает портал ГРЛС. Изменения регламентированы вступившим в силу Постановлением Правительства РФ № 462 от 08.04.2025 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения».

Для заявителей подготовлена инструкция по получению доступа к ЕГИСЗ.