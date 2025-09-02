Выручка ГК «Медскан» за первые шесть месяцев 2025 года составила 15,8 млрд рублей

Наибольшую выручку принесло направление «лабораторные услуги» (включает сеть клинико-диагностических лабораторий KDL) – 8,7 млрд рублей с валовой прибылью 4,8 млрд рублей (рост на 18% год к году). Лабораторное направление обеспечило 55% общих доходов группы. Медуслуги позволили компании заработать 4 млрд рублей (увеличение на 21%), а выручка «Медскана» в Сколково (международная клиника Hadassah) выросла на 34% и составила 3 млрд рублей.

Прибыль по регионам также показала рост во всех федеральных округах. ЦФО обеспечил 51% общей выручки (8,1 млрд рублей), включая Московский регион, – 6,3 млрд рублей. Приволжский ФО принес ГК 2,5 млрд рублей выручки, а Южный – 2,1 млрд рублей.

За шесть месяцев 2025 года клиники компании провели 2 млн амбулаторных приемов. Число уникальных пациентов составило 4,4 млн человек.

Сейчас ГК «Медскан» представлена в 105 городах России. В состав группы входит 65 медицинских центров, 15 лабораторий и более 480 лабораторных офисов под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.

По данным Аналитического центра Vademecum, выручка ГК «Медскан» в 2024 году составила 11,7 млрд рублей без учета бизнес-направления «лаборатории». С таким показателем сеть заняла 6-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России». В марте 2025 года в ГК «Медскан» объявили финансовые результаты работы за 2024 год. Общая выручка сети составила 28 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году.

Фото: freepik.com/автор rawpixel.com

