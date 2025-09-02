«  
Выручка ГК «Медскан» за первые шесть месяцев 2025 года составила 15,8 млрд рублей

Группа компаний «Медскан» представила финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первую половину 2025 года. Выручка ГК увеличилась на 20% и составила 15,8 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 17% (до 2,2 млрд рублей). В ГК отметили, что основными драйверами роста стали «синергия работы активов» и «платформенное решение».

Наибольшую выручку принесло направление «лабораторные услуги» (включает сеть клинико-диагностических лабораторий KDL) – 8,7 млрд рублей с валовой прибылью 4,8 млрд рублей (рост на 18% год к году). Лабораторное направление обеспечило 55% общих доходов группы. Медуслуги позволили компании заработать 4 млрд рублей (увеличение на 21%), а выручка «Медскана» в Сколково (международная клиника Hadassah) выросла на 34% и составила 3 млрд рублей.

Прибыль по регионам также показала рост во всех федеральных округах. ЦФО обеспечил 51% общей выручки (8,1 млрд рублей), включая Московский регион, – 6,3 млрд рублей. Приволжский ФО принес ГК 2,5 млрд рублей выручки, а Южный – 2,1 млрд рублей.

За шесть месяцев 2025 года клиники компании провели 2 млн амбулаторных приемов. Число уникальных пациентов составило 4,4 млн человек.

Сейчас ГК «Медскан» представлена в 105 городах России. В состав группы входит 65 медицинских центров, 15 лабораторий и более 480 лабораторных офисов под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.

По данным Аналитического центра Vademecum, выручка ГК «Медскан» в 2024 году составила 11,7 млрд рублей без учета бизнес-направления «лаборатории». С таким показателем сеть заняла 6-е место в рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России». В марте 2025 года в ГК «Медскан» объявили финансовые результаты работы за 2024 год. Общая выручка сети составила 28 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году.
