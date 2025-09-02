Законопроект об обязательной отработке выпускников медвузов внесен в Госдуму

Изменения авторы предлагают внести в № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». Мера не распространяется на студентов, которые поступили, перешли с платного места на бюджет, отчислились по своей инициативе и затем восстановились на бюджетное место до начала действия закона. Также нововведения не затронут студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договоры или расторгли их в одностороннем порядке до марта 2026 года, и тех, кто завершил обучение и прошел первичную аккредитацию специалиста до установленного срока.

Согласно представленной инициативе, выпускник может сам выбирать регион пребывания и место для отработки. Если заказчик целевого обучения откажется от заключения договора, то студент обязан заключить договор о целевом обучении в первый год обучения с организацией, участвующей в реализации программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

По окончании наставничества специалисты подлежат периодической аккредитации. Если наставничество не осуществится или будет проходить менее трех лет, то по окончании срока действия первичной аккредитации специалисты должны повторно пройти такую аккредитацию, а затем принять участие в программе наставничества до достижения суммарного трехлетнего срока.

Законопроектом также устанавливаются требования к студентам, которые восстановились для дальнейшего обучения, а также к тем, чей договор на целевое обучение был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке или самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Такие студенты «обязаны заключить договор о целевом обучении в течение года после восстановления, расторжения договора о целевом обучении, перехода». Если студент не заключит договор в установленный срок или расторгнет его в одностороннем порядке, то ему предложат перевестись на платную форму обучения или отчислят.

Кроме того, законопроектом устанавливается ответственность для студентов и заказчиков за нарушение условий договоров о целевом обучении и за их расторжение. Так, за неисполнение обязанностей по трудоустройству, расторжение договора в одностороннем порядке и отказ заключать договор о целевом обучении заказчики должны выплатить компенсацию в размере не менее чем за первый год обучения студента со штрафом в двукратном размере компенсации. Такая же мера ответственности предусмотрена для обучающегося при расторжении договора в одностороннем порядке.

Проект закона также предусматривает норму, по которой обязательства студента будут приостановлены, если он заключает новый договор с тем же заказчиком по образовательной программе следующего уровня (при переходе в магистратуру, ординатуру, на программу ассистентуры-стажировки, подготовки специалистов среднего звена).

Согласно законопроекту, Минздрав РФ наделен полномочиями по установлению максимального количества студентов для приема на программы ординатуры.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен «на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения».

Минздрав РФ объявил о подготовке документа, устанавливающего систему обязательных отработок для выпускников медицинских университетов и колледжей, проходящих обучение за счет бюджета, в феврале 2025 года. Тогда отмечалось, что отработку смогут проводить не только в государственных, но и в частных клиниках, включенных в систему ОМС, в течение двух-трех лет. Vademecum попросил экспертов оценить инициативу и спрогнозировать последствия ее реализации.

Инициатива Минздрава, о которой идет речь, была одобрена Комиссией по законопроектной деятельности правительства 26 августа 2025 года.

До этого Минздрав представил другой законопроект, обязывающий допускать выпускников медвузов к периодической аккредитации только после того, как они прошли первичную аккредитацию и под руководством наставников отработали три года в госучреждениях. Такая мера, по мнению ведомства, необходима для закрепления специалистов в системе здравоохранения, поскольку, по данным Минздрава, около 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей, обучавшихся за счет бюджета, не работают в госклиниках.

Данная инициатива вызвала критику. По итогам общественного обсуждения проекта из 1 095 поступивших предложений ведомство частично учло лишь 27. Представители профсообщества заявили, что законопроект фактически вводит принудительный труд. Минздрав, однако, настаивает, что выпускники сохраняют право выбора региона и медорганизации, а наставничество рассматривается как важный элемент кадровой политики.