В Санкт-Петербурге уволили курирующего здравоохранение вице-губернатора

На сайте администрации Санкт-Петербурга номер телефона для связи с Звоником больше не отображается.

Константин Звоник в 2002 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности «лечебное дело», в 2004 году – лечебный факультет Первого СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, где проходил обучение на кафедре социальной медицины и управления здравоохранением.

С 2016 по 2019 год работал в Департаменте здравоохранения Москвы, после чего перешел в Минздрав Московской области. В октябре 2021 года его назначили специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга, в июле 2023 года он стал директором ТФОМС Санкт-Петербурга.

В начале февраля 2025 года Звоник стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Этот пост в течение почти четырех лет занимал Олег Эргашев, но 22 января он сложил полномочия по собственному желанию. Ему на смену пришел Владимир Омельницкий, проработавший в должности несколько дней перед назначением Звоника. На этом посту Звоник координировал деятельность Комитета по здравоохранению, Комитета по информатизации и связи, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. С середины июня 2025 года Константин Звоник находился в отпуске.

Ротации руководителей в последние два года проходили и в Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Так, в ноябре 2024 года с поста был уволен Дмитрий Лисовец, возглавлявший ведомство с января 2019 года. Врио руководителя Комздрава стал Юрий Шишкин, ранее занимавший пост заместителя председателя ведомства и главного врача Городской больницы № 9. В июне 2025 года врио главы комитета стал первый зампред Андрей Сарана.