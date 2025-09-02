Аналитики рассказали, как за год изменилась тройка крупнейших аптечных сетей

Тройку крупнейших российских аптечных сетей по итогам I полугодия 2025 года составили «Ригла», «Апрель» и «Планета здоровья». Годом ранее топ-3 рейтинга выглядел аналогично, следует из данных DSM Group.

При этом все лидеры рейтинга в отчетом периоде увеличили долю рынка: «Ригла» с 9,09% до 11,93% (объем продаж вырос на 47%, до 130,9 млрд рублей), «Апрель» с 8,7% до 11,48% (продажи +48%, до 126 млрд рублей), «Планета здоровья» с 6,47% до 7,45% (продажи +29%, до 81,8 млрд рублей).

«Апрель» также сохранил лидерство по количеству точек — 9,1 тыс. (годом ранее 8 тыс.). К 2030 году сеть планирует вырасти до 30 тыс. аптек, открывая ежемесячно по 150 новых. «Ригла», объединяющая девять аптечных брендов, за год «приросла» почти 1,8 тыс. точек, до 6,2 тыс., но превзойти «Апрель» по этому показателю не смогла.

Таким образом, на две эти аптечные сети приходится почти 19% аптек в стране. При этом «Апрель» — лидер по количеству точек, «Ригла» — по обороту.

По данным на конец июня в России работало 82,3 тыс. аптек, это на 1% больше, чем годом ранее. Объем аптечного рынка в январе-июне 2025-го составил 1,1 трлн рублей, что на 12% выше в годовом отношении. В основном рынок рос за счет ценовых факторов — переключения на более дорогие препараты, отмечают аналитики.

Инфляция на лекарственные средства сейчас заметно ниже, чем годом ранее: дорожают только препараты вне списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП, +4,7%), а вот индекс цен на ЖНВЛП составляет всего 0,5%. Совокупно продажи лекарств увеличились на 10%. Категория парафармацевтики показала сравнимую с 2024-м динамику +18%.

gxpnews