Российские ученые разработали новое соединение против рака

Ученые Марийского государственного университета (МарГУ) совместно с коллегами из Уфимского федерального исследовательского центра РАН разработали соединение, которое может стать основой для инновационных противоопухолевых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Соединение, относящееся к классу 2-алкилтрифенилфосфониевых производных 10H-фенотиазина, избирательно воздействует на опухолевые клетки, практически не повреждая здоровые. Такая точность достигается за счет особого строения молекулы, в которой сочетаются фенотиазиновый фрагмент и трифенилфосфониевая группа. Благодаря этой комбинации соединение находит «слабое место» опухолевых клеток — митохондрии, выполняющие роль энергетических станций, и нарушает их работу.

«Новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток, включая рак печени, аденокарциному легкого, колоректальный рак и лейкоз. Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов», — рассказал один из авторов разработки, проректор по инновационной деятельности МарГУ Константин Белослудцев.

Как отмечается в сообщении, создание подобных молекул имеет огромное значение для медицины. Сегодня онкология сталкивается с серьезной проблемой – устойчивостью опухолей к существующим видам терапии. Поэтому постоянно ведется поиск соединений, действующих более избирательно, с меньшими побочными эффектами и способных справиться с устойчивыми формами рака.

Расходы российского бюджета на льготное лекарственное обеспечение онкологических пациентов в 2025 году, по данным Минздрава, достигли 69 млрд рублей. Однако пациенты продолжают жаловаться на острую проблему с обеспечением противоопухолевыми препаратами.

