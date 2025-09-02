FDA одобрило препарат Leqembi для ранних стадий болезни Альцгеймера

Компании Eisai и Biogen объявили об одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) инъекционного препарата Leqembi (леканемаб) для терапии ранних стадий болезни Альцгеймера. Новинка поступит в продажу в Соединенных Штатах 6 октября, сообщает Pharma Times.

Leqembi показан для лечения взрослых пациентов с легкими когнитивными нарушениями и деменцией, вызванными болезнью Альцгеймера. Он воздействует на амилоидные бляшки в мозге — отличительный признак заболевания.

Одобрение FDA стало следствием результатов дополнительных исследований препарата. «Данные показывают, что переход на еженедельное использование автоинъектора Leqembi сохраняет клинические и биомаркерные преимущества, сопоставимые с непрерывным внутривенным введением», — заявили в Eisai. По данным компании, ни у одного из более чем 600 пациентов не наблюдалось местных или системных побочных эффектов, связанных с инъекцией. Системные реакции при подкожном введении встречались гораздо реже — менее 1% по сравнению с примерно 26% при внутривенном.

«Поддерживающая терапия с подкожными инъекциями один раз в неделю или внутривенной терапией один раз в четыре недели позволяет замедлять прогрессирование заболевания», — уверены создатели препарата.

Весной этого года Leqembi получил одобрение Европейской комиссии, чему предшествовали два года рассмотрения.

Ранее FDA одобрило первый тест для диагностики болезни Альцгеймера in vitro.

gxpnews