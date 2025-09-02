В Подмосковье будут выпускать «пластырь» для остановки кровотечений во время операций

В особой экономической зоне «Дубна» в 2026 году начнется производство гемостатического средства для остановки кровотечений при хирургических вмешательствах. Проект реализует резидент экономзоны компания «Мегатех», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект компании «Мегатех» на территории ОЭЗ «Дубна» уже превысил 100 млн рублей. На построенном объекте инвестор в ближайшее время начнет организацию чистых помещении и оснащение предприятия. Запуск производства инновационной продукции — средств для остановки кровотечений, запланирован на середину 2026 года», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Гемостатическое средство на основе желатина представляет собой губку, впитывающую кровь в объеме, в 50 раз превышающим ее собственный вес. Способность быстро останавливать кровотечения позволить использовать разработку в стационарах, военных госпиталях, медицине чрезвычайных ситуаций и стоматологии. Отмечается, что новинка будет более доступна по цене, чем импортные аналоги.

«Мегатех» — одна из 45 компаний, входящих в медико-фармацевтический кластер экономзоны «Дубна», резиденты которого уже инвестировали в свои проекты больше 32 млрд рублей. Так, компания «Алтегра» вложила 200 млн рублей в производство твердых лекарственных форм бета-лактамных антибиотиков.

gxpnews