«Велфарм-Групп» получила РУ на концентрат тиоктовой кислоты для лечения диабетической полиневропатии

Фарпроизводитель «Велфарм-Групп» получил регистрационное удостоверение на концентрат тиоктовой кислоты для лечения диабетической полиневропатии (ДПН), сообщили GxP News в компании.

Диабетическая полиневропатия (полинейропатия) — одно из самых распространенных осложнений при сахарном диабете, представляет собой поражение периферических нервов, возникающее из-за длительно высокого уровня сахара в крови. В худшем случае заболевание приводит к ампутации, так называемому синдрому диабетической стопы, либо к поражениям сердечной, пищеварительной и других систем организма.

Тиоктовая кислота, эндогенный антиоксидант прямого и непрямого действия, включена в клинические рекомендации по лечению диабетической полиневропатии ЕС и Международной диабетической федерации. В России в клинические рекомендации препарат не входит, тем не менее активно используется в практике наряду с витаминами группы В, рассказали в компании. Тиоктовая кислота уменьшает боль, улучшает чувствительность, способствует регуляции углеводного и жирового обмена.

«Рост заболеваемости диабетом приводит к росту спроса на препараты, которые применяются как в терапии непосредственно самого заболевания, так и его осложнений. По итогам 2024 года в России было реализовано 4,3 млн упаковок тиоктовой кислоты в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий. За первое полугодие 2025-го цифра превысила 2 млн упаковок. Очевидно, что потребность рынка в эндогенном антиоксиданте не сокращается, а значит, расширение числа производителей лекарственного препарата из перечня ЖНВЛП сделает его более доступным для конечного потребителя», — отмечается в сообщении.

«Велфарм-Групп» — российский фармацевтический холдинг, выпускающий лекарственные препараты по полному циклу от субстанции до готового продукта. Группа располагается четырьмя производственными площадками: двумя заводами по производству готовых лекарственных препаратов и двумя участками по выпуску активных фармацевтических субстанций. В продуктовый портфель компании входит более 300 лекарственных препаратов, 75% которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

gxpnews