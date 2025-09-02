Роспотребнадзор напомнил о нововведениях в продаже БАДов

С сегодняшнего дня, 1 сентября 2025 года, в России вступают в силу изменения, которые касаются оборота биологически активных добавок (БАД), напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Закон вводит запрет распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, БАД, которые не имеют маркировку или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок», — сообщили в ведомстве, отметив, что также предусмотрен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о запрещенных к продаже БАДах.

Закон также позволяет медработникам назначать «зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности» БАД.

Как ранее писали GxP News, в дополнение к закону, разрешающему назначать БАДы, Минздрав разработал критерии оценки их эффективности и качества. По мнению регулятора, эффективным может считаться БАД, если вещество в его составе включено в клинические рекомендации и официальные документы, разработанные медицентрами или профессиональными ассоциациями. К критериям качества отнесли соответствие добавок требованиям безопасности, подтвержденное в российских лабораториях.

Также стало известно, что Минпромторг намерен ужесточить правила маркировки БАД и антисептиков.