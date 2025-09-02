В октябре в России стартует «подчищающая иммунизация» против краснухи

Роспотребнадзор организует дополнительные мероприятия по профилактике краснухи — заразного вирусного заболевания, особенно опасного для беременных женщин.

Соответствующее постановление рекомендует региональным властям с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026-го организовать на местах «подчищающую иммунизацию» против краснухи. «Прививками предлагается охватить детей и женщин фертильного возраста, которые не привиты против краснухи, привиты однократно, не имеют сведений о прививках или ранее не болели краснухой», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости краснухой в России «стабильная и контролируемая». С мая отмечается снижение заболеваемости более чем вдвое, а болеют краснухой преимущественно не привитые.

Между тем, в прошлом году в стране фиксировалось превышение случаев контролируемых инфекций, прежде всего кори, краснухи и коклюша. Причиной роста заболеваемости, по мнению экспертов, стало значительное количество непривитых и «лиц с неизвестным прививочным анамнезом». GxP News разбирались в проблеме в этом материале.

gxpnews