Центр Гамалеи готовит испытания российской вакцины от чикунгунья

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали вакцину от лихорадки чикунгунья. Сейчас стоит вопрос о доклинических и клинических исследованиях препарата, рассказал «Известиям» директор центра Александр Гинцбург.

«Нельзя поставить эпидемиологический опыт по изучению защитных свойств вакцины, потому что как таковой заболеваемости у нас в стране нет. Нужно понять, что именно эксперты, которые будут принимать результаты испытаний этого препарата, посоветуют и предложат в качестве этого эпидемиологического опыта», — сообщил эксперт.

По его словам, отечественная вакцина не содержит живого вируса и фактически создана на той же технологической платформе, что и «Спутник V» от COVID-19, с использованием генно-инженерных аденовирусов. Новый препарат предназначен не для массовой вакцинации, а лишь тех, кто часто выезжает в эндемичные для этого заболевания районы, подчеркнул ученый.

Чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров рода Aedes. Вирус вызывает резкое повышение температуры, тошноту, сыпь, боль в мышцах и суставах. Симптомы обычно проявляются через 3-7 дней после укуса.

По данным Роспотребнадзора, в этом году в России зафиксировано два случая чикунгунья — у членов одной семьи, недавно вернувшихся с отдыха на Шри-Ланке. Рисков распространения инфекции в РФ нет, так как лихорадка не передается от человека к человеку, а количество комаров-переносчиков в стране не представляет эпидемиологической опасности, заявляют в ведомстве. «В пунктах пропуска через границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Первая коммерческая вакцина против чикунгунья была одобрена в 2023 году. Однако в этом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило лицензию на нее после нескольких сообщений о серьезных побочных эффектах.

gxpnews