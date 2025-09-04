Депутаты предложили создать «зеленый коридор» для ввоза детских лекарств

«Зеленый коридор» для оперативного ввоза детских лекарств предложили создать депутаты. Они направили запрос в Минздрав.

Группа депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» выступила с инициативой упростить процедуру ввоза лекарственных препаратов для детей в Россию. Письмо с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС. Инициаторами выступили Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. По их словам, в последнее время значительно увеличилось количество обращений от родителей и медицинских работников, связанных с проблемами обеспечения детей жизненно важными и редкими лекарствами.

Существующая система позволяет ввозить препараты по жизненным показаниям для ограниченного круга пациентов, однако отсутствует механизм приоритетного и ускоренного оформления партий детских лекарственных средств. Это приводит к задержкам поставок и нарушает конституционное право детей на охрану здоровья, считают авторы обращения.

Депутаты предложили создать особый «зеленый коридор» для ввоза детских лекарств. «В целях устранения данной неопределенности и создания правовой гарантии непрерывности терапии предлагаю закрепить <…> норму о введении «зеленого коридора» при ввозе детских лекарственных препаратов», — указано в тексте письма.

Фото: 123rf.com

pharmvestnik