Оборонным предприятиям разрешили работать с метанолом без включения в реестр

Предприятия ОПК смогут осуществлять оборот метанола без включения в общий публичный реестр. Для этого им надо получить разрешение от Минпромторга, направив соответствующее заявление. Приказ об этом вступил в силу с 1 сентября.

Минпромторг утвердил Порядок подтверждения права предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) осуществлять оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей без включения в Реестр соответствующих организаций. Приказ № 4168 от 27.08.2025 опубликован на портале правовой информации.

Организация, деятельность которой направлена на обеспечение обороны страны и безопасности государства, должна направить заявление в свободной форме с подписью руководителя предприятия на бумажном или электронном носителе. В нем нужно указать название организации, ИНН и дату постановки на налоговый учет, а также сведения, которые доказывают, что компания работает на оборону и безопасность.

Минпромторг рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней с даты его получения. В случае утверждения заявления предприятие в течение пяти дней вносят в отдельный закрытый перечень и направляют ответное письмо-потверждение.

Отказ возможен в случае, если организация направила неполные или неточные сведения, или ее деятельность не связана с оборонной промышленностью. Об отказе также сообщат письмом. В случае отказа организация может направить заявление повторно, устранив недочеты.

Приказ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Правила ведения реестра организаций и ИП, работающих с метанолом, утвердили в конце августа. Предприятия теперь обязаны сообщать обо всех изменениях в своей деятельности и о прекращении работы с метанолом. Данные будут открытыми для всех заинтересованных лиц.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik