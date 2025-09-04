Препарат Novo Nordisk превзошел конкурента от Eli Lilly в снижении риска инфаркта и инсульта

Семаглутид снизил риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением на 57% сильнее, чем тирзепатид. Novo Nordisk представила данные исследования на основе применения Wegovy и конкурентного препарата Zepbound от компании Eli Lilly в реальной практике.

Wegovy (семаглутид) оказался на 57% более эффективен по сравнению с Zepbound (тирзепатидом) в снижении риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением. На это указывают результаты исследования STEER, опубликованные датской фармацевтической компанией Novo Nordisk.

Выборка включала 21 250 пациентов старше 45 лет с избыточным весом без диабета, у которых диагностирована та или иная болезнь сердца. Медицинские сведения о них взяты из базы Komodo Research, агрегирующей обезличенную информацию о населении США.

У половины участников, непрерывно получавших семаглутид на протяжении 3,8 месяца, вероятность развития инфаркта миокарда, инсульта или наступления смерти от любых причин была на 57% ниже, чем у лечившихся тирзепатидом в течение 4,3 месяца. В группе семаглутида всего 15 человек отметили серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (0,1%), тогда как среди получавших тирзепатид таких случаев было 39 (0,4%). Среди всех участников, включая тех, кто прерывал курс, за 8,3 месяца Wegovy обеспечил на 29% более действенную профилактику сердечных патологий по сравнению с тирзепатидом.

Механизмы действия

Семаглутид — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Лекарство имитирует действие гормона, который вырабатывается в кишечнике и регулирует уровень сахара в крови, замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит. Активное вещество в составе «Оземпика» и Wegovy также оказывает прямое защитное действие на сердце, снижая воспаление и улучшая функцию эндотелия сосудов.

Тирзепатид стимулирует не только рецепторы ГПП-1, но и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) — гормона, который выделяется кишечником после приема пищи и стимулирует выработку инсулина в ответ на поступление глюкозы, помогая регулировать уровень сахара в крови.

