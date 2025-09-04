Действие перечня товаров для упрощенного декларирования продлили на год

Особые условия для декларирования ряда товаров аптечного ассортимента продлили до сентября 2026 года. Упрощенный порядок касается подгузников, изделий для ухода за детьми, зубных щеток и другой продукции.

Минпромторг утвердил приказ № 4177 от 27.08.2025, которым вносятся изменения в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Перечень, о котором идет речь, утвержден приказом № 4114 от 10.09.2024. В него входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);

изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);

подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);

обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Действие перечня продлевается до 1 сентября 2026 года (ранее упрощенный порядок действовал до 1 сентября 2025 года).

Упрощенный порядок ввели в марте 2022 года для ускоренного прохождения процедуры сертификации. Согласно ему, производители и экспортеры ряда товаров должны предоставлять декларации о соответствии продукции, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

pharmvestnik