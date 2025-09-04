Суд поддержал штраф ФАС для КРКА за завышенные цены на препарат не из ЖНВЛП

Дело в отношении ООО «КРКА-РУС» ФАС возбудила еще в апреле 2024 года по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Служба посчитала отпускные цены на препарат Ко-Дальнева для лечения артериальной гипертензии завышенными на 10–16%, а также установила, что темпы роста прибыли компании в 2022-2023 годах значительно превысили рост затрат на производство лекарства. При этом препарат, по версии ФАС, занимал лидирующее положение на рынке лекарств с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл в этот период.

Ведомство предписало «КРКА-РУС» устранить нарушение и установить экономически обоснованную стоимость на препарат, в ответ на это словенский производитель обратился в АС Москвы, однако в апреле 2025 года инстанция полностью отказала в удовлетворении иска.

По результатам рассмотрения дела ФАС в мае 2025 года также назначила производителю административный штраф в размере 650 тысяч рублей. В начале июня 2025 года компания снова обратилась с иском в АС Москвы с целью оспорить санкцию, но инстанция признала решение службы законным.

По данным ГРЛС, сейчас в России зарегистрированы еще два препарата с действующим веществом амлодипин+индапамид+периндоприл – Трипликсам от французской Servier и Триплатенз от «Панбио Фарм». МНН Ко-Дальневы не включено в перечень ЖНВЛП.

На рынке госзакупок лидирующее положение по действующему веществу, как сообщали Vademecum в аналитической компании Headway Company, удерживает Servier: с 2022 по 2024 год заказчики приобрели его на сумму 77,7 млн рублей. Для Ко-Дальневы этот показатель составил 39,2 млн рублей. В 2022 году на закупки Трипликсама было потрачено на 11,8 млн рублей больше, чем на препарат KRKA, в 2023 году разница составила 7,6 млн рублей.

В рознице, по данным DSM Group, продукт Servier также занимает лидирующие позиции: в январе – апреле 2024 года показатели продаж Трипликсама в аптеках составили 1,7 млрд рублей, а Ко-Дальневы – 765,7 млн рублей. В аналогичном периоде 2025 года разрыв стал еще больше: Трипликсам был приобретен на 2,1 млрд рублей, Ко-Дальнева – на 825,4 млн рублей.