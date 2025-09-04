ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике примерно в $1 трлн ежегодно

Согласно представленным докладам, тревожность и депрессия широко распространены во всех странах и затрагивают группы людей с разным уровнем образования, возраста и дохода. Психические расстройства являются второй по распространенности причиной длительной нетрудоспособности и приводят к потере здорового образа жизни. Из-за этого растут расходы на здравоохранение, что наносит «значительный экономический ущерб в глобальном масштабе».

«Новые данные, опубликованные в двух докладах, <…> указывают на значительные пробелы в решении проблем психического здоровья во всем мире. Хотя распространенность психических расстройств может варьироваться в зависимости от пола, в целом женщины страдают от них непропорционально часто», – отметили в ВОЗ.

В докладе «Психическое здоровье в мире» отмечается, что одной из основных причин смерти молодежи во всех странах по-прежнему являются самоубийства. По данным ВОЗ, в 2021 году было зафиксировано около 727 тысяч таких смертей. Аналитики полагают, что, несмотря на глобальные усилия, прогресс в снижении смертности от суицидов «слишком незначителен», для того чтобы достичь цели ООН в области устойчивого развития по сокращению количества самоубийств на треть к 2030 году. Если текущая тенденция сохранится, то к указанному сроку получится сократить их число только на 12%.

«Экономические последствия психических расстройств ошеломляют. Несмотря на значительные расходы на здравоохранение, косвенные издержки – в частности, снижение производительности – гораздо выше. Эти данные свидетельствуют о том, что для расширения доступа к психиатрической помощи, снижения уровня стигматизации и устранения первопричин психических расстройств необходимы постоянные инвестиции, более четкая расстановка приоритетов и межотраслевое сотрудничество», – говорится в отчете.

Уточняется, что в среднем на охрану психического здоровья страны направляют лишь 2% от своего бюджета на здравоохранение. В странах с низким и средним уровнем дохода более половины таких расходов идет на психиатрические больницы. Если в странах с высоким уровнем дохода на 100 тысяч населения приходится свыше 60 психиатров любого профиля, то в странах с низкими доходами показатель находится на уровне одного врача на 100 тысяч человек.

При этом доступность основных психотропных препаратов и психологических вмешательств по доступной цене остается ограниченной, особенно в странах с низким уровнем дохода. В докладе указано, что только 9% людей, страдающих депрессией, получают необходимое лечение.

В докладе «Атлас психического здоровья за 2024 год» аналитики отметили, что по сравнению с 2020 годом некоторым странам удалось достичь «значительных успехов» в совершенствовании политики в области психического здоровья». Например, были внедрены новые подходы, повышен уровень готовности к оказанию психиатрической и психосоциальной помощи во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Однако, как говорится в документе, такие мероприятия не привели к глобальной правовой реформе. Выводы в отчете основаны на данных 144 стран – участниц ВОЗ.

Так, 81% стран сообщили о наличии отдельной политики или планов в области охраны психического здоровья, чуть больше половины (56%) отметили, что у них разработаны отдельные/комплексные планы или соответствующая политика для детей, у 42% стран такие мероприятия действуют в отношении пожилых.

В значительной степени пункты, содержащиеся в документах, регламентирующих права человека, соблюдают 85% стран, а полностью – 72%. Причем 50% стран отметили, что не только полностью соблюдают права человека, но и располагают соответствующими ресурсами для проведения эффективной национальной политики в области охраны психического здоровья.

Опрос показал, что в мире продолжает расти уровень сотрудничества между правительственными и неправительственными организациями, – о нем рассказали 79%. При этом 81% участников опроса сообщили, что психиатрическая помощь и лечение населения включены в госпрограмму здравоохранения. Средние расходы на охрану психического здоровья населения в мире составляет $2,69 на одного человека. В странах с высоким уровнем дохода показатель находится на отметке до $65,89, а в странах с низким уровнем дохода он может достигать $0,04.

Самую большую долю специализированного персонала в области охраны психического здоровья составляют профильные медсестры – 43% во всем мире от общего числа, далее идут психологи (22%) и психиатры (16%).

Аналитики утверждают, что реформа службы охраны психического здоровья продвигается крайне медленно. Так, лишь 10% участников опроса полностью перешли от институциональных моделей оказания медицинской помощи к общественной. Большая часть (52,9%) находится на ранней стадии переходного периода, то есть больше всего коек и предоставляемых услуг по-прежнему сосредоточены в психиатрических больницах. Услуги телемедицины для пациентов с психическими расстройствами доступны в 63% стран.

Подавляющее большинство стран-респондентов (88%) сообщили, что люди с психическими расстройствами в той или иной степени пользуются социальной поддержкой (выплаты по инвалидности, материальная поддержка и другие). Для амбулаторного лечения таких пациентов в странах с низким уровнем дохода на 100 тысяч населения приходится 0,1 соответствующее медучреждение, с высоким уровнем – около двух. При этом доля стран-респондентов, предлагающих лечение в таком формате, сильно различается: 25% – в бедных странах и до 76–80% – в странах с высоким уровнем дохода.

Во всем мире в среднем на 10 тысяч человек населения приходится одна койка в психиатрическом стационаре или интернате. В отчете сказано, что большинство таких коек имеются в специализированных психиатрических больницах (62%). Данные из 45 стран показывают, что 49% всех случаев госпитализации в подобные учреждения и психиатрические отделения больниц общего профиля являются недобровольными. Более чем в каждом пятом случае продолжительность пребывания там составляет свыше одного года.

ВОЗ призвала страны «в срочном порядке активизировать усилия по системной трансформации систем охраны психического здоровья во всем мире». Среди предложений организации – справедливое финансирование служб охраны психического здоровья, правовые и политические реформы для защиты прав человека, постоянные инвестиции в кадровый потенциал, а также расширение возможностей оказания помощи по месту жительства с учетом потребностей пациента.

В середине августа 2025 года в журнале Communications Medicine были представлены результаты масштабного анализа, которые подтвердили связь психических заболеваний во время беременности с ростом осложнений и неблагоприятных исходов. Исследователи изучили данные национальной базы госпитализаций за 2017 год: в выборку вошли 715 тысяч случаев родов.

Самыми часто встречающимися диагнозами в базе названы: тревожное расстройство (3,7%), депрессия (3,1%), биполярное расстройство (0,7%), посттравматическое стрессовое расстройство (0,3%), расстройства сна (0,2%).