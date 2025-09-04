Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов

В реализации программы будут задействованы Минсельхоз, Минпромторг и Минприроды России. К работе подключится РАН и ведущие научные организации страны. Координатором программы станет Минобрнауки, а ответственным исполнителем определен Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который вскоре может получить новые полномочия в сфере медицины, биотехнологий и разработки методов диагностики и лечения.

В национальный каталог войдут бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы (включая дрожжи), микроводоросли, клеточные культуры животных и растений, а также микробные ассоциации. Важная часть программы – полногеномная расшифровка ценных штаммов и их использование в инновационных медицинских и промышленных проектах. Это позволит создавать новые методы диагностики, лекарства и биотехнологические решения, в том числе для фармацевтики и здравоохранения.

Программа включает масштабное обновление исследовательской инфраструктуры – закупку современного оборудования для секвенирования и хранения, создание модулей единой информационной системы и цифровых баз данных. Будет построена специализированная лаборатория на базе Научно-технологического центра нанотехнологий и биотехнологий. Все это должно обеспечить долгосрочное сохранение и контролируемое использование коллекций микроорганизмов.

Отдельное направление программы посвящено кадрам. Планируется подготовка научных и научно-педагогических работников, создание сетевых образовательных программ, проведение курсов дополнительного профессионального образования. Центр станет площадкой для популяризации достижений отечественной науки и формирования профессионального сообщества исследователей.

Программа рассчитана на семь лет и должна обеспечить России не только сохранение уникальных биоресурсов, но и технологическую независимость. Реализация программы позволит укрепить позиции в области генетики и биотехнологий, а также создать базу для развития биоэкономики и повышения биологической безопасности страны.

В июне 2025 года Минздрав РФ подготовил поправки в закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности». Ведомство может получить полномочия по ведению реестра штаммов микроорганизмов и вирусов, используемых в производстве иммунобиологических препаратов. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.