Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов

Правительство РФ утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025–2031 годы. Документ определяет комплекс мер по созданию национального каталога особо ценных образцов микроорганизмов, развитию инфраструктуры хранения и исследований, а также по подготовке нового поколения специалистов в области биотехнологий и медицины.

В реализации программы будут задействованы Минсельхоз, Минпромторг и Минприроды России. К работе подключится РАН и ведущие научные организации страны. Координатором программы станет Минобрнауки, а ответственным исполнителем определен Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который вскоре может получить новые полномочия в сфере медицины, биотехнологий и разработки методов диагностики и лечения.

В национальный каталог войдут бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы (включая дрожжи), микроводоросли, клеточные культуры животных и растений, а также микробные ассоциации. Важная часть программы – полногеномная расшифровка ценных штаммов и их использование в инновационных медицинских и промышленных проектах. Это позволит создавать новые методы диагностики, лекарства и биотехнологические решения, в том числе для фармацевтики и здравоохранения.

Программа включает масштабное обновление исследовательской инфраструктуры – закупку современного оборудования для секвенирования и хранения, создание модулей единой информационной системы и цифровых баз данных. Будет построена специализированная лаборатория на базе Научно-технологического центра нанотехнологий и биотехнологий. Все это должно обеспечить долгосрочное сохранение и контролируемое использование коллекций микроорганизмов.

Отдельное направление программы посвящено кадрам. Планируется подготовка научных и научно-педагогических работников, создание сетевых образовательных программ, проведение курсов дополнительного профессионального образования. Центр станет площадкой для популяризации достижений отечественной науки и формирования профессионального сообщества исследователей.

Программа рассчитана на семь лет и должна обеспечить России не только сохранение уникальных биоресурсов, но и технологическую независимость. Реализация программы позволит укрепить позиции в области генетики и биотехнологий, а также создать базу для развития биоэкономики и повышения биологической безопасности страны.

В июне 2025 года Минздрав РФ подготовил поправки в закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности». Ведомство может получить полномочия по ведению реестра штаммов микроорганизмов и вирусов, используемых в производстве иммунобиологических препаратов. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: Официальное опубликование нормативных правовых актов
Фото: freepik.com/автор: freepik

3 сентября, 2025