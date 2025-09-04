Продажи препаратов от эпилепсии растут за счет «нецелевого использования» габапентина

Розничные продажи противоэпилептических препаратов в России за I полгода 2025-го достигли 9,95 млрд рублей, на 31,4% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении розница составила 15 млн упаковок, за год продажи выросли на 18,2%, следует из материалов аналитической компании RNC Pharma.

Значительный объем продаж в группе формируют препараты габапентина — 52,7% рублевого и 43,5% натурального объема, годовая динамика составляет 29% и 42% соответственно. При этом аналитики отмечают, что значительный рост потребления габапентина связан с его «нецелевым использованием».

«Применение препарата в высоких дозах часто сопровождается симптомами наркотического опьянения, что привлекает внимание со стороны соответствующей аудитории и, судя по всему, и является причиной значительного роста спроса. В начале 2025 года обсуждалась необходимость внесения препарата в перечень предметно-количественного учета, был подготовлен проект постановления, которое планировалось к вступлению в силу 1 сентября, однако ряд участников рынка выступили против инициативы», — рассказал GxP News директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, статус габапентина может измениться в марте 2026 года.

В целом, как отмечает эксперт, динамика потребления габапентина опережает другие противоэпилептические препараты на протяжении последних восьми лет, причем в некоторых случаях кратно.

Россия пересматривает правила хранения препаратов особого учета. Речь о психотропных, наркотических и сильнодействующих средствах. Такие препараты жизненно необходимы пациентам с хроническими болями, психическими расстройствами, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями. GxP News выясняли у представителей отрасли, как они относятся к нововведению.

