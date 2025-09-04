Quotient Sciences и CPI помогут ускорить разработку РНК-препаратов

Акселератор разработки и производства лекарств Quotient Sciences и британский центр технологических инноваций CPI создадут совместное предприятие для ускоренной разработки РНК-препаратов.

«СП объединит платформу Translational Pharmaceutics Quotient Sciences с опытом CPI в мелкосерийном производстве РНК и инкапсуляции липидных наночастиц (ЛНЧ), чтобы создать первое в своем роде интегрированное решение для разработки мРНК-препаратов», — говорится в совместном пресс-релизе компаний (есть в распоряжении GxP News).

В итоге фармацевтические компании и стартапы получат возможность провести синтез мРНК, разработку формул ЛНЧ, клиническое производство и ранние фазы клинических испытаний на одной площадке. По словам гендиректора Quotient Sciences Тьерри Ван Ниувенхове, путь от плазмиды (внехромосомная молекула ДНК — ред.) до клинической дозы будет занимать всего два месяца.

К тому же возможность быстрого перехода от ДНК к РНК и клиническим испытаниям значительно повысит шансы на успех, предоставляя разработчикам препаратов возможность корректировать дозировку и параметры формулы на основе данных, полученных в реальном времени от здоровых добровольцев.

Запуск платформы происходит на фоне атаки на мРНК-препарты в США: в августе министр страны Роберт Кеннеди-младший объявил, что сворачивает программу господдержки разработок мРНК-вакцин в рамках Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок. Речь шла о закрытии 22 проектов общей стоимостью $497 млн.