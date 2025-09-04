НЦСО пополнил список стандартных образцов утвержденного типа

В реестр вошел стандартный образец состава золедроновой кислоты моногидрата.

Стандартный образец утвержденного типа (ГСО) производства Национального центра стандартных образцов (НЦСО) прошел метрологическую экспертизу и утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как сообщили GxP News в компании, это первый в 2025 году стандартный образец, разработанный за счет собственных средств НЦСО, а не в рамках федеральной программы.

Таким образом, реестр включает 250 различных типов ГСО производства Национального центра стандартных образцов.

Стандартные образцы служат для контроля качества исследуемых лекарственных средств и обеспечивают лекарственную безопасность на территории страны.

gxpnews