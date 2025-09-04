Аналитики обновили топ-10 российских акций, заменив «Озон Фармацевтику» на «Промомед»

Эксперты компании «Цифра брокер» обновили топ-10 российских акций на сентябрь 2025 года: в фармацевтическом сегменте аналитики заменили бумаги «Озон Фармацевтики» на «Промомед», сообщает РБК.

Финансовые результаты «Озон Фармацевтики» по итогам I полугодия оказались несколько хуже ожиданий, отмечают аналитики. Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличилась на 16%, до 13,26 млрд рублей, чистая прибыль упала на 11,5%, до 1,71 млрд рублей, рентабельность скорректированной EBITDA снизилась на 2,9 п. п., до 33%.

В то же время другой фармпроизводитель, «Промомед», демонстрирует высокие темпы роста финансовых показателей. Выручка группы в январе–июне увеличилась на 82% в годовом отношении, до 13 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей по сравнению с 5 млн рублей годом ранее. Рентабельность по EBITDA выросла на 2 п. п., до 34%. «Благодаря масштабу бизнеса, снижению себестоимости и контролю над расходами компании удалось повысить маржинальность и снизить долговую нагрузку», — говорят аналитики. Компания также подтвердила цели на год, согласно которым ожидает рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA на уровне 40%.

После обновления топ-10 акций выглядит следующим образом: «Т-Технологии», «Новатэк», «Хэдхантер», Х5, «Лента», «Норникель», «Ренессанс страхование», «Новабев», «Промомед» и «Позитив».

Российская фармацевтика возвращается на биржу: в 2024 году после 14-летнего перерыва сразу два производителя провели IPO. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 3–5 лет произойдет еще более масштабный рост числа первичных размещений. Кто может стать следующим и почему инвесторы все чаще обращают внимание на лекарства, разбирались GxP News.

gxpnews